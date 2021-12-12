Кисида стал первым за 10 лет премьером Японии, переехавшим в официальную резиденцию

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида завершил переезд в официальную резиденцию, которая находится в комплексе правительственных зданий в центре Токио. Об этом сообщается в воскресенье на сайте канцелярии премьера.

"Я чувствую себя посвежевшим после первого за долгое время переезда. Я решил, что это будет иметь смысл с точки зрения необходимости сосредоточиться на государственных делах", - отметил Кисида. Вместе с ним в резиденцию въедет старший сын Сётаро, который работает секретарем премьера. Касательно переезда жены, Кисида не дал четкого ответа, отметив, что она часто ездит из Токио в родной город, и он не знает, сколько именно времени ему будет удаваться проводить вместе с семьей.

С момента назначения на пост премьер-министра в октябре Кисида продолжал жить в общежитии для депутатов парламента, которое расположено в трех минутах езды на автомобиле от канцелярии в районе Акасака. Резиденция в свою очередь прилегает к главному офису, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к своим обязанностям в случае какого-либо ЧП, к примеру, стихийного бедствия.

Последним премьером, кто пользовался официальной резиденцией, был Ёсихико Нода. Он въехал туда в октябре 2011 года. Сменивший его в 2012 году Синдзо Абэ не стал переезжать в резиденцию, и проживал в своем доме в районе Томигая вместе с женой и матерью. Абэ часто критиковали за это решение, поскольку ему всегда требовалось время, чтобы прибыть в главный правительственный офис после запусков баллистических ракет КНДР. И на случай срочных обстоятельств даже прорабатывался способ доставки премьера к его рабочему месту в течение 15 минут, в том числе на мотоцикле.

История и современность

Официальная резиденция премьера Японии в ее нынешнем виде была построена в 1929 году. В здании общей площадью 7 тыс. кв. метров четыре этажа, один из которых подземный, а в архитектуре использованы стили ар-деко и экспрессионизм. В 2003 году она была отремонтирована. Внутри имеются жилые комнаты, рабочий кабинет, обеденный зал и помещения для приемов иностранных лидеров и других официальных лиц. К примеру, в декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию тогдашний премьер Синдзо Абэ давал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману именно в этой резиденции.

Про здание резиденции ходит большое количество слухов и городских легенд. Часть из них связана с привидениями. Так, жена Цутому Хаты, который был премьером в 1994 году, в своей книге писала, что чувствовала в доме странную атмосферу и ознобы, а также видела белую фигуру возле пруда. Кроме того, приглашенный ею экстрасенс говорил о призраке военного в саду. Ёсиро Мори (премьер-министр с 2000 по 2001 год) в свою очередь рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам. Своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми Мори советовал быть осторожным с привидениями в резиденции.

Помимо слухов о потусторонних силах среди японских политиков существует примета, что переезд в официальную резиденцию может привести к скорой отставке. Исторически сложилось так, что те, кто жил в этом доме, находились на посту главы правительства относительно недолго - порядка двух лет. Исключение составляли Ясухиро Накасонэ (премьер с 1982 по 1987 год) и Дзюнъитиро Коидзуми (2001-2006). При этом после Коидзуми шесть последующих премьеров, проживавших в резиденции, включая Синдзо Абэ (первый срок - с 2006 по 2007 год), пробыли на этом посту всего лишь по одному году.

Вновь избранный премьером в 2012 году Абэ во второй раз не стал переезжать в резиденцию, сделав выбор в пользу своего частного дома. Он в итоге установил рекорд по времени непрерывного пребывания во главе правительства - более 2 800 дней.