В Приднестровье началось голосование на выборах президента

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах президента началось в воскресенье в непризнанном Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ. По данным Центральной избирательной комиссии региона, в 07:00 (08:00 мск) открылись 255 избирательных участков.

В бюллетенях два кандидата - действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.

Выборы проходят в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, ковидные госпитали в регионе по-прежнему заполнены на 70%. В конце сентября власти продлили специальный правовой режим, который позволяет оперативно ограничивать перемещение людей. Сохраняется масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию, действуют специальные штрафы за нарушение этих требований. В этой ситуации пункты для голосования были снабжены дезинфицирующими средствами, между голосующими будет обеспечиваться социальная дистанция, приобретены защитные маски для избирателей.

Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск). Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие не менее 25% от общего числа избирателей, включенных в списки (405 294 человека).

Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье, так как считает их угрозой суверенитету и территориальной целостности республики.