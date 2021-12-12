ЦИК: вопреки призыву Кишинева, иностранные наблюдатели приехали на выборы в Приднестровье

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Международные наблюдатели отслеживают проходящие в воскресенье выборы президента Приднестровья несмотря на призыв властей Молдавии игнорировать их. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанной республики.

"Для оценки законности избирательного процесса в Приднестровье прибыли международные наблюдатели из стран дальнего и ближнего зарубежья. Среди них общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха. Наблюдателями станут и представители Южной Осетии и Абхазии", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В нем отмечено, что после завершения голосования наблюдатели дадут свою оценку организации выборов с точки зрения соблюдения международных избирательных стандартов.

В пятницу российское посольство в Молдавии сообщило ТАСС, что проясняет обстоятельства инцидентов с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, политологом Наталией Нарочницкой, вместе с которыми в эти дни отказ на въезд на молдавской границе получили как минимум девять общественных деятелей РФ.

"Действия властей Молдавии только еще более сплотят население Приднестровья. Давлением Кишинев никогда не добьется того результата, на который рассчитывает", - заявил член Общественной палаты России Павел Пожигайло, которого также не пропустили в Приднестровье. Он высказал мнение, что власти России должны отреагировать на этот недружественный выпад Кишинева. "Россия дала Молдове скидку на газ. А зачем? Чтобы российские наблюдатели испытывали сейчас это унижение в кишиневском аэропорту", - подчеркнул он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны призвали международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы. В Приднестровье 12 декабря проходят президентские выборы. ЦИК Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района ПМР Сергея Пынзаря.