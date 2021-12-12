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G7 предупредила РФ, что вторжение на Украину будет иметь для нее масштабные последствия

© REUTERS/Alessandro Bianchi

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Группа семи (G7) предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Документ должен быть принят по итогам двухдневной встречи в английском Ливерпуле. Выдержки из него приводит агентство Reuters. По его информации, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление "семерки". Члены G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности на Украине, отмечает агентство.

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