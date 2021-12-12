Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Конституции РФ

Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

День Конституции РФ. Что мы знаем об основном законе страны и празднике в его честь

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю Вам искренние поздравления по случаю государственного праздника - Дня Конституции Российской Федерации. 12 декабря - это день принятия главного документа и основная отправная точка построения российской политической системы и закона. Конституция определяет ответственность каждого россиянина за судьбу России, это гарант всех прав и свобод, безопасности и уверенности в завтрашнем дне", - говорится в поздравительном послании.

Бибилов отметил, что "сегодня, в условиях непростой сложившейся обстановки на мировой политической арене, необходимо помнить, что только бережное отношение к своим правам и обязанностям может помочь в приумножении могущества и величия России".

Лидер Южной Осетии выразил уверенность, что основанные на многовековой дружбе союзнические российско-югоосетинские отношения "будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться во имя лучшего будущего" народов двух стран. Он пожелал всем россиянам мира, добра, благополучия и процветания.