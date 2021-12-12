Басурин надеется, что переговоры Путина и Байдена приведут к миру в ДНР

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин выразил надежду на то, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена приведут к миру в республике.

"После встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена можно сказать, что сейчас наступила тишина. Надеемся, что переговоры, которые прошли, приведут к миру на нашей многострадальной земле", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Басурин также отметил, что на территории ДНР не зафиксировано применение американских ракетных комплексов Javelin, кадры с которыми демонстрируют украинские военные.

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.