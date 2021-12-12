Сербия в 2022-2023 годах закупит 30 вертолетов

БЕЛГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Сербия намерена закупить в 2022-2023 годах 30 вертолетов, 18 из которых будут российского производства. Об этом заявил в воскресенье президент республики Александар Вучич после совещания с военными и ознакомления с ходом учений авиабригады в городе Ниш.

"Ожидаем новые закупки вертолетов в следующем и в 2023 году. Ожидаем в общей сложности 30 вертолетов, из них 11 H-145 (производства компании Airbus - прим. ТАСС), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолетной силой", - сказал Вучич, обращение которого транслировали государственные телеканалы.

Он также сообщил, что государство в ближайшие пять лет разместит на военных предприятиях Сербии заказы на €1 млрд 250 млн.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Сербии Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений, истребительная авиация снова в состоянии защищать сербское небо, а современные системы ПВО - комплексы "Панцирь-С1" - усилили противовоздушную оборону страны.