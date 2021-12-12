Зеленский обратился к правительству с просьбой уволить замглавы МВД за скандал в Донбассе

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой рассмотреть вопрос увольнения заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который в субботу устроил скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе.

"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - написал президент в воскресенье в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств, "ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека".

Днем ранее украинские СМИ распространили видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки. В тот же день глава МВД Денис Монастырский направил представление правительству, где потребовал отстранить Гогилашвили от должности и инициировал проверку. Позже сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и пообещал всячески способствовать проведению дисциплинарного производства.