Болгарский парламент 13 декабря рассмотрит вопрос о новом правительстве страны

СОФИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Народного собрания Болгарии Никола Минчев созывает в понедельник, 13 декабря, внеочередное заседание парламента для выборов нового премьер-министра и утверждения правительства. Об этом в воскресенье сообщил пресс-центр парламента.

"В соответствии с распоряжением председателя Народного собрания в повестку дня включены три вопроса - выборы премьер-министра Республики Болгария, утверждение структуры правительства и выборы правительства", - говорится в сообщении.

Для принятия решения необходимы 50% плюс один голос от числа присутствующих в зале парламента депутатов, при обязательном условии кворума в 121 человек.

В субботу президент Болгарии Румен Радев поручил кандидату на пост премьер-министра, сопредседателю коалиции "Продолжаем перемены", победившей на досрочных парламентских выборах 14 ноября, Кирилу Петкову сформировать новое правительство. Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, Радев намерен присутствовать на внеочередном заседании парламента.

В соответствии с подписанным коалиционным соглашением 10 министерских постов займут представители коалиции "Продолжаем перемены", по четыре поста - представители Болгарской социалистической партии и партии "Есть такой народ", три министерства достанутся коалиции "Демократическая Болгария". Четыре политических объединения, которые вошли в коалицию, имеют в парламенте 134 депутата, что достаточно для обеспечения стабильного большинства.