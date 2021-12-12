G7 призвала власти Белоруссии изменить курс и уважать права человека

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Группа семи (G7) призвала власти Белоруссии срочно изменить курс, выразив обеспокоенность тем, как в стране соблюдаются права человека, и миграционным кризисом на границе с Евросоюзом (ЕС).

В коммюнике, принятом в воскресенье главами внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, выражается "обеспокоенность по поводу действий властей Белоруссии" по якобы "подавлению прав граждан". Главы МИД G7 также осудили предполагаемую "организацию режимом нелегальной миграции ради политических целей".

"Мы подтвердили наше недавнее заявление, призвав режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко в срочном порядке изменить его курс", - говорится в коммюнике по завершении двухдневной встречи, которая проходила в Ливерпуле под председательством Великобритании.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.