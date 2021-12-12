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МИД Греции выразил удовлетворение решением РФ передать Афинам архивы еврейских общин

По словам первого замминистра иностранных дел Греции, вопрос с передачей архивов решается с 1997 года

АФИНЫ, 12 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Греции выразило удовлетворение решением России передать Афинам архивы еврейских общин, вывезенные нацистами. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис в статье, опубликованной в воскресенье в греческой газете "Вима".

"В настоящее время <...> наши усилия [по возвращению архивов] увенчались успехом благодаря историческому соглашению между [премьер-министром Греции Кириакосом] Мицотакисом и [президентом РФ Владимиром] Путиным в Сочи о возвращении многострадальных архивов, подтверждая общую волю наших стран и народов к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, которые длятся на протяжении веков, - сказал Варвициотис. - Это решение на личном уровне вызывает у меня особые эмоции и моральное удовлетворение в отношении исторического долга и личных обязательств, которые я взял на себя перед еврейской общиной Греции, которая спустя десятилетия с облегчением услышала объявление [о возвращении архивов] из уст греческого премьер-министра. Еврейские архивы Греции теперь могут свободно вернуться на свое место, а греческие евреи смогут снова прикоснуться к своим корням".

Варвициотис напомнил о событиях, которые происходили в Салониках весной 1943 года. "Германские оккупационные силы отправили 60 000 евреев из Салоник в крематории на поездах, куда также загрузили все, что их предки создали в сефардском мегаполисе (в Салониках исторически жили сефарды - иудеи, переселившиеся из Испании в XV-XVII веках - прим. ТАСС), а также архивы еврейских общин со всей Греции. Два года спустя военнослужащие Советской армии обнаружили в вагонах заброшенного поезда в Берлине тысячи конвертов и ящиков с документами, которые они перевезли в Москву на хранение", - отметил первый замглавы МИД.

По его словам, вопрос с передачей архивов решается с 1997 года, когда греческая сторона обратилась в Москву с просьбой вернуть архивы, украденные нацистскими оккупационными войсками.

"Последнее препятствие [на пути решения вопроса с архивами], <...> которое было окончательно преодолено, так как оно не было принято, заключалось в том, чтобы передать в Третьяковскую галерею работу русской художницы Любови Поповой (картина Русского авангарда - прим. ТАСС) из собрания [советского коллекционера греческого происхождения Георгия] Костаки, которая хранится в Государственном музее современного искусства в городе Салоники", - сказал Варвициотис.

Передача архивов

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров 8 декабря в Сочи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил, что Москва приняла решение передать Афинам архивы еврейских общин Греции, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны, а с 1945 года находились в российской столице. По словам президента, в ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности.

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