Блинкен заявил, что США хотят стабильных отношений с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой, но ответит вместе с союзниками на возможные российские агрессивные действия. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.

"Президент [США Джо Байден] ясно заявил президенту [РФ Владимиру] Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции [7 декабря], что <...> нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией, - сказал он. - Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим, причем не только мы, но также [наши] союзники и партнеры в мире".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.