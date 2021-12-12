Оппозиция в Приднестровье попросила суд признать выборы президента недействительными

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Требование признать проходящие в непризнанном Приднестровье выборы президента недействительными поступило в Тираспольский городской суд. Как проинформировала в воскресенье пресс-служба ЦИК, об этом уведомила представитель юридической инстанции Ирина Симаченко.

"В Тираспольский городской суд в 15:00 поступило заявление о защите избирательных прав, в котором заявители просят признать выборы президента ПМР (Приднестровской Молдавской Республики - прим. ТАСС) недействительными", - говорится в сообщении.

Один из не допущенных к выборам кандидатов Николай Малышев рассказал молдавскому порталу Newsmaker, что подал коллективное обращение в суд с требованием признать выборы недействительными из-за исключения в этом году из избирательного бюллетеня графы "против всех".

В бюллетенях значатся два кандидата: действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Ранее ЦИК отказал Малышеву в регистрации, признав недостоверными часть подписей в его поддержку.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Первые итоги волеизъявления планируется озвучить 13 декабря.