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Голосование на выборах президента Приднестровья завершилось

По состоянию на 18:00 (19:00 мск) явка составила 136 366 приднестровцев

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Приднестровья завершилось, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елена Городецкая.

"В 20:00 (21:00 мск) закрылись все участки. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов", - сказала она. По состоянию на 18:00 (19:00 мск) явка составила 136 366 приднестровцев. Итоги предварительной явки ЦИК озвучит через два часа. В бюллетенях значатся два кандидата - действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.

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