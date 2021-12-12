Моравецкий и Шольц обсудили в Варшаве возможные санкции против Белоруссии

ВАРШАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили в воскресенье в Варшаве возможные санкции в отношении Белоруссии.

"Мы обсудили будущие возможные шаги, потенциальные санкции, которые будут обсуждаться на будущем саммите ЕС", - сообщил глава польского правительства на совместной пресс-конференции, подчеркнув, что Варшаве важно дать понять, что Польша настроена защищать границы ЕС и НАТО.

По словам Моравецкого, кризис на польско-белорусской границе продолжается. "Каждую ночь у нас атаки. Более 100 попыток нелегального пересечения границы", - отметил он.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.