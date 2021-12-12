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Моравецкий назвал утопией положения о федерализации Европы в коалиционном соглашении ФРГ

Премьер-министр Польши считает такой подход небезопасным

ВАРШАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Польши считают опасной утопией положения о федерализации Европы, содержащиеся в коалиционном соглашении нового немецкого правительства. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Я прочитал эти фрагменты коалиционного соглашения", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов оценить ряд его положений. "Там есть запись о федерализации Европы, бюрократической централизации", - сказал он.

"Демократический централизм или бюрократический централизм я считаю утопией и в определенной степени небезопасным", - указал Моравецкий.

"Европа будет сильной, когда будет союзом суверенных государств, - отметил он. - Уравниловка - не лучший метод действия".

Теги
ГерманияПольшаМоравецкий, МатеушШольц, Олаф
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