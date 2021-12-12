Депутаты Госдумы оценили ход выборов в Приднестровье

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе рабочей поездки были приглашены посетить участки для голосования на выборах президента Приднестровья, никаких нарушений они не зафиксировали. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мне звонили мои коллеги, четверо депутатов, они ездили на встречу с соотечественниками. Они проехали 10% избирательных участков, везде все нормально", - сказал Калашников, уточнив, что парламентарии были во время своей поездки приглашены ознакомиться с ходом голосования.

При этом депутат констатировал, что явка была невысокой. "Но никаких нарушений", - добавил он.

Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елена Городецкая, выборы президента непризнанного Приднестровья признаны состоявшимися.

В бюллетенях два кандидата - действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск). Первые итоги выборов президента ЦИК планирует сообщить 13 декабря.