{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР оказание помощи республике в борьбе с коронавирусом

Речь шла от доставке в южноафриканскую страну российских грузов, которые помогут в борьбе с вирусом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону в воскресенье с главой МИД ЮАР Наледи Пандор оказание Россией помощи республике в борьбе с распространением коронавируса.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, южноафриканский министр заверила, что власти ЮАР сделают все возможное для скорейшего прибытия в страну российской помощи.

11 декабря самолет Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора вылетел из Волгограда в Кейптаун. Они примут участие в работах по изучению на месте омикрон-штамма коронавируса. Рейс выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамапосы. Как сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе, направляющийся в ЮАР самолет МЧС сделал ранним утром в воскресенье промежуточную посадку в одной из стран Центральной Африки.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияПандемия COVID-19
NYT: действия спецотряда США в Сирии в ходе ударов по ИГ приводили к мирным жертвам
Читать полностью