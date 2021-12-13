Лавров обсудил с главой МИД ЮАР оказание помощи республике в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону в воскресенье с главой МИД ЮАР Наледи Пандор оказание Россией помощи республике в борьбе с распространением коронавируса.

"Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, южноафриканский министр заверила, что власти ЮАР сделают все возможное для скорейшего прибытия в страну российской помощи.

11 декабря самолет Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора вылетел из Волгограда в Кейптаун. Они примут участие в работах по изучению на месте омикрон-штамма коронавируса. Рейс выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамапосы. Как сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе, направляющийся в ЮАР самолет МЧС сделал ранним утром в воскресенье промежуточную посадку в одной из стран Центральной Африки.