Главы МИД шести балканских государств обсудят в Лондоне ситуацию в Боснии и Герцеговине

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел шести западнобалканских государств соберутся в Лондоне в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в распространенном заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс, под председательством которой состоится мероприятие.

В нем отмечается, что переговоры пройдут на фоне того, как "напряженность в регионе достигла своего пика". "Высокий представитель [ООН] в БиГ [Кристиан Шмидт] предупредил, что страна столкнулась с самой опасной экзистенциальной угрозой в послевоенный период и есть реальная перспектива дальнейшего раскола и конфликта. Вместе с международными партнерами Великобритания работает над тем, чтобы бороться с угрозами ради стабилизации обстановки с целью сохранить с трудом достигнутый за последние 26 лет прогресс", - сказано в заявлении.

Встреча в Лондоне состоится при участии глав МИД Албании, БиГ, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории, а также представителей США и ЕС. Как подчеркивается в сообщении британского министерства, текущая ситуация на Балканах также обсуждалась на минувших выходных руководителями внешнеполитических ведомств стран G7 в Ливерпуле.

В начале декабря правительство Великобритании учредило новую должность спецпредставителя премьер-министра страны Бориса Джонсона на Западных Балканах, которую занял экс-глава Военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич. Трасс назвала его назначение четкой демонстрацией стремления Лондона "отстаивать демократию и свободу" в регионе.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Шмидта новым Высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.

23 июля уходящий в отставку Высокий представитель Валентин Инцко ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 г. В ответ руководство Республики Сербской объявило, что в знак протеста не будет принимать участия в работе властных органов БиГ, а после заявило о намерении отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет. В результате Республика Сербская планирует через несколько месяцев восстановить собственную армию, заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.