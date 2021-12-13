Президент Южной Кореи заявил, что дипломатический бойкот ОИ в Пекине не рассматривается

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Южная Корея не рассматривает вариант дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине, заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает агентство Yonhap .

США и союзники против пекинской Олимпиады: что известно про бойкот?

Президент отметил, что ни Соединенные Штаты, ни какие-либо другие страны не просили республику присоединиться к бойкоту.

Мун Чжэ Ин выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном после двусторонних переговоров на высшем уровне, проходивших в Канберре.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.