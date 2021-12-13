Госсекретарь США обсудил Афганистан и Иран с главой МИД Катара

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье обсудил по телефону с заместителем премьер министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани ситуацию в Афганистане и вопросы, касающиеся Ирана. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Как следует из сообщения, Блинкен отметил оказываемое Катаром содействие в обеспечении "безопасного транзита из Афганистана для американцев, лиц, имеющих вид на жительство [в США], а также находящихся под угрозой афганцев". "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел также рассмотрели последние события относительно ситуации в Афганистане и обсудили другие вопросы, касающиеся двусторонних отношений и региона, включая Иран", - добавил Прайс.