Талибы запретили своим министрам встречи с иностранными дипломатами без согласования с МИД

ТЕГЕРАН, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) приняло решение запретить министрам сформированного им временного правительства, а также прочим чиновникам встречаться с иностранными дипломатами без согласования с МИД. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter.

"Премьер-министр Исламского эмирата Афганистан [Мохаммад Хасан Ахунд] издал указ, в соответствии с которым министрам и чиновникам эмирата запрещено встречаться с дипломатами и послами государств [без согласования с департаментом] МИД, отвечающим за протокол", - говорится в сообщении.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.