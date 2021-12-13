МИД КНР заявил, что дело Ассанжа показало двойные стандарты США в отношении свободы слова

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в полной мере продемонстрировало двойные стандарты США в отношении свободы слова. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я заметил сообщения СМИ, в которых говорилось о том, что дело Ассанжа в полной мере изобличает двойные стандарты США в отношении свободы прессы и свободы слова. Создается впечатление, что каждый человек может пользоваться этими свободами, пока не будет критиковать США или пока не расскажет об их преступлениях, иначе он также окажется за решеткой подобно Ассанжу", - сказал он.

"Когда США будут призывать к свободе прессы и свободе слова, люди будут вспоминать о судьбе Ассанжа", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В пятницу Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей. Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить решение суда, назвав его "опасным и ничем не обоснованным", а также "грубой судебной ошибкой".

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.