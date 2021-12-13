Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС не может "каждую неделю вводить санкции" против РФ

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что урегулировать кризис на Украине возможно только дипломатическим путем - на основе минских соглашений. Такую позицию он изложил в понедельник после прибытия на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

"Я думаю, что мы не можем каждую неделю вводить новые санкции. Я не думаю, что тем самым можно улучшить мир", - сказал Ассельборн. "Санкции [против России], которые были приняты, продолжают действовать", - добавил он.

"Переговоры намного лучше, чем стрельба", - продолжал министр. "Я думаю, нужно ясно сказать, что украинский кризис нельзя урегулировать военными средствами, решение - это "Минск" [минские соглашения]", - пояснил Ассельборн. По его оценке, минские соглашения "сейчас напоминают состояние человека, у которого наступила смерть головного мозга". "Нормандский формат" существует, но до сих пор не активирован, здесь отсутствует политическая воля <...>", - считает министр.

Ассельборн усматривает определенные сдвиги в разрядке напряженности, происшедшие после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава МИД Люксембурга назвал их диалог "добрым знаком". "Мы должны перейти к диалогу вместо военных угроз", - заметил он, напомнив, что Россия заявляет об отсутствии намерений вводить войска на Украину. "Я считаю, что это хорошо. НАТО - это оборонительный альянс, который никогда не нападет на Россию", - полагает министр.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.