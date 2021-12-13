В ФРГ заявили, что тема Украины будет обсуждаться ЕС в контексте реакции G7

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС обсудят в Брюсселе тему Украины и ситуации на ее границах в контексте реакции Группы семи (G7). Об этом заявила в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

"Ситуация на украинско-российской границе, конечно, будет сегодня на повестке дня, как раз в свете того, что мы, министры стран G7, вместе обсудили", - сказала она. "Поэтому да, разумеется, вопрос Украины и реакция из России будут темой", - добавила Бербок.

В воскресенье Группа семи (G7) призвала Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену. Об этом говорится в отдельном заявлении, принятом главами внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.