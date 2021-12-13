Глава МИД Грузии заявил, что Тбилиси должен готовиться к "моменту" для вступления в НАТО

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Грузии стоит продолжить реформы в сфере обороны и безопасности, чтобы подготовиться к моменту, когда все члены НАТО достигнут политического консенсуса о вступлении республики в альянс. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

"Несмотря на то, что среди стран - членов НАТО нет политического консенсуса, мы должны не расслабляться, а, наоборот, продолжать делать последовательные шаги, проводить реформы по всем направлениям - обороны, безопасности, строительства страны, чтобы быть готовыми к моменту, который настанет", - сказал Залкалиани.

Залкалиани подчеркнул, что членство Грузии в НАТО является не выбором правительства, а "цивилизационным выбором грузинского народа", который также отражен в конституции страны.

МИД РФ 10 декабря распространил заявление о диалоге с США и другими странами Запада. Согласно этому документу, Россия настаивает на выработке в конкретный промежуток времени серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности со странами НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве России также считают, что в коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, как противоречащее обязательству лидеров всех государств - участников ОБСЕ - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. МИД Грузии в ответ 11 декабря сообщил, что считает неприемлемым заявление внешнеполитического ведомства РФ о необходимости дезавуирования решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами альянса.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".