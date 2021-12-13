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ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Рестрикции утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц, заявил дипломатический источник в Брюсселе
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник без обсуждения приняли решение о введения санкций против частной военной компании "Вагнер" и против Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Санкции против группы "Вагнер" утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня", - сообщил дипломат.

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