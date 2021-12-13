Лукашенко заявил, что ЕС не желает вести переговоры с Минском по миграционному кризису

"Никак [не ведутся]. Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят, а им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Беларусь, - заявил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого приводит агентство БелТА в понедельник. - Поэтому они не участвуют в этих переговорах". Лукашенко также отметил, что в настоящее время не ведутся переговоры и непосредственно с Германией. "У нас сейчас никаких контактов с Германией нет. Это было, наверное, месяц тому назад, когда Меркель (на тот момент и. о. канцлера Германии Ангела Меркель - прим ТАСС) позвонила мне, и мы вели разговор о ситуации с беженцами".

Лукашенко напомнил, что ранее ответственные лица для переговоров с Минском по решения проблемы были назначены со стороны ЕС. "Но, наверное, очень заняты. Проблем в ЕС сейчас большое количество, поэтому не до этого, как мы понимаем", - отметил он.

Лукашенко отверг звучащие со стороны ЕС обвинения в адрес белорусских властей в преднамеренном создании кризиса. "Если такие факты будут, я публично извинюсь", - отметил он. При этом Лукашенко указал, что люди бегут из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, потому что США вместе со своими европейскими и прочими сателлитами вторглись на территорию этих государств. "У этих людей нет жилища, у них нет возможности накормить, одеть своих детей. Но самое страшное - нет перспективы на будущее, особенно у их детей, поэтому они стали беженцами и по разным маршрутам пошли туда, куда их позвали - в ЕС", - сказал Лукашенко. Он обратил внимание, что эти люди приезжали в Белоруссию на абсолютно законных основаниях как туристы. Кроме того, он заявил, что Евросоюз прекратил выполнение своих обязательств в рамках заключенного ранее соглашения о реадмиссии.