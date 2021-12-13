Лукашенко предупредил, что будет готов приостановить транзит газа в ответ на новые санкции

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белоруссия будет готова перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - приводит агентство БелТА в понедельник выдержки из интервью.

Лукашенко 11 ноября на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.