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Лукашенко предупредил, что будет готов приостановить транзит газа в ответ на новые санкции

Президент Белоруссии ранее пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Павел Орловский/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Павел Орловский/БелТА/ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белоруссия будет готова перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - приводит агентство БелТА в понедельник выдержки из интервью.

Лукашенко 11 ноября на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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