Вадим Красносельский побеждает на выборах президента непризнанного Приднестровья

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский побеждает на прошедших в минувшее воскресенье выборах главы непризнанной республики получив 79,4% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые обнародовала на своем заседании в понедельник Центральная избирательная комиссия.

"По предварительным итогам выборов Вадим Красносельский получил в ходе голосования 79,4% голосов", - сообщили в ЦИК. По этим данным, соперник Красносельского депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь получил 11.8%, еще 8,8 % бюллетеней признаны недействительными. Итоговая явка составила 143 054 человек (35,2%).

Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье, так как считает их угрозой суверенитету и территориальной целостности республики.