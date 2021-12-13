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Вадим Красносельский побеждает на выборах президента непризнанного Приднестровья

По предварительным данным ЦИК, он получил 79,4% голосов
Президент Приднестровья Вадим Красносельский Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина/ТАСС
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Президент Приднестровья Вадим Красносельский
© Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина/ТАСС

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский побеждает на прошедших в минувшее воскресенье выборах главы непризнанной республики получив 79,4% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые обнародовала на своем заседании в понедельник Центральная избирательная комиссия.

"По предварительным итогам выборов Вадим Красносельский получил в ходе голосования 79,4% голосов", - сообщили в ЦИК. По этим данным, соперник Красносельского депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь получил 11.8%, еще 8,8 % бюллетеней признаны недействительными. Итоговая явка составила 143 054 человек (35,2%).

Ранее правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье, так как считает их угрозой суверенитету и территориальной целостности республики.

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