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Лидер Приднестровья считает Россию гарантом безопасности на Днестре

Приднестровье остается "неотъемлемой частью" русского мира, отметил Вадим Красносельский

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья видят в России гаранта безопасности на Днестре, друга и партнера. Об этом заявил в интервью ТАСС в понедельник действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский, побеждающий на прошедших в воскресенье президентских выборах.

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"Россия была, есть и, уверен, останется для нас другом, партнером, гарантом мира и безопасности. Приднестровье как не отделяло себя от русского мира, так и остается его неотъемлемой частью. Мы благодарны России за любого рода поддержку и помощь, часто ищем содействия у российских коллег, и к нашим обращениям никогда не оставались глухи", - сказал Красносельский.

"Мы признательны за прямые контакты, за поддержку соотечественников, проживающих в Приднестровье, самое главное - за обеспечение мира на приднестровской земле, который уже тридцать лет надежно охраняют российские миротворцы. Надо отметить, что, создавая комфортные условия проживания в Приднестровье, мы делаем это в том числе для сотен тысяч российских граждан", - отметил он.

Согласно объявленным в понедельник предварительным данным Центральной избирательной комиссии Приднестровья, Красносельский переизбран на второй срок. Он набрал 79,4%, его оппонент - депутат из Григориополя Сергей Пынзарь заручился поддержкой 11,8% избирателей, еще 8,8% бюллетеней признаны недействительными. Явка составила 35,2%.

История конфликта

Приднестровская молдавская республика была провозглашена в сентябре 1990 года на левом берегу Днестра. Ее появление на территории, где проживает преимущественно русскоязычное население, стало реакцией на политику пришедшего к власти в Молдавии Народного фронта, который взял курс на выход из СССР и присоединение к Румынии. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после того, как в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования, а 29 июля 1992 года в зону боевых действий были введены российские миротворцы.

Сейчас мир в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в состав которых входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии России и Украины в качестве гарантов, ОБСЕ, выполняющей функцию посредника, и наблюдателей от США и ЕС.

Власти Молдавии высказываются за замену миротворческих сил на гражданскую миссию под международным мандатом. В Тирасполе с этим не согласны, так как считают российских военных гарантами мира.

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РоссияМолдавия
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