Киев считает необоснованным упрек в невыполнении обязательств о передаче РФ активов СССР

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Украина считает необоснованным говорить о том, что Киев не выполнил обязательства перед Москвой о передаче зарубежных активов СССР. Об этом в понедельник заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Киев до сих пор не передал России заграничное имущество, оставшееся от СССР, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза.

Николенко в комментарии агентству Укринформ напомнил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. По его словам, в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Николенко утверждает, что якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой. "Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - заключил представитель внешнеполитического ведомства Украины.