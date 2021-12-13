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Киев считает необоснованным упрек в невыполнении обязательств о передаче РФ активов СССР

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся от СССР, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Украина считает необоснованным говорить о том, что Киев не выполнил обязательства перед Москвой о передаче зарубежных активов СССР. Об этом в понедельник заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Киев до сих пор не передал России заграничное имущество, оставшееся от СССР, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза.

Николенко в комментарии агентству Укринформ напомнил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. По его словам, в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Николенко утверждает, что якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой. "Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - заключил представитель внешнеполитического ведомства Украины.

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