Глава Евросовета проведет 14 декабря в Брюсселе встречу с лидерами Армении и Азербайджана

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель проведет 14 декабря в Брюсселе трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана - Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита "Восточного партнерства", который пройдет в европейской столице 15 декабря.

"Председатель Евросовета проведет завтра сначала двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. И завтра же вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу", - сказал он.