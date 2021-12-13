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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Глава Евросовета проведет 14 декабря в Брюсселе встречу с лидерами Армении и Азербайджана

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель проведет 14 декабря в Брюсселе трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана - Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита "Восточного партнерства", который пройдет в европейской столице 15 декабря.

"Председатель Евросовета проведет завтра сначала двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. И завтра же вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу", - сказал он.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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