В Минобороны Украины заявили, что ситуация на границе с Россией остается сложной

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины заявило, что Россия якобы продолжает нагнетать ситуацию на границе двух стран и обстановка пока остается сложной.

"Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства", - сказала замглавы Минобороны Анна Маляр, ее слова цитируются на сайте ведомства в понедельник.

По ее мнению, это происходит с тактической целью якобы "давления на власть Украины и на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, крайне важным для РФ". При этом, по словам Маляр, стратегической целью якобы является "восстановление полного контроля над Украиной", а также срыв евроатлантических стремлений Киева.

Замминистра заявила в связи с этим, что ВС Украины готовы к любому сценарию.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.