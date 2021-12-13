Новый кабмин Германии не рассматривает Лукашенко как легитимного руководителя Белоруссии

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Германии не рассматривает Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Белоруссии. Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии", - отметил он.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко диктатором, который якобы не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны. По его словам, Лукашенко попытался посредством беженцев оказать давление. Вместе с тем, как подчеркнул Шольц, приток мигрантов через Белоруссию "по большей части остановлен", поскольку "ЕС и Германия оказали очень много давления и дали четкие указания авиакомпаниям, аэропортам, поговорив со многими странами, откуда отправлялись авиарейсы в Белоруссию".

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.

Запад не признал результаты президентских выборов в Белоруссии, назвал чрезмерно жесткими принятые белорусскими властями меры по пресечению акций протеста. В результате ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания.