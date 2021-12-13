Россиянина обвиняют в Латвии по делу о шпионаже депутата Сейма на РФ

РИГА, 13 декабря. /ТАСС/. Гражданин России обвиняется по уголовному делу депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсонса, которого законодательный орган по просьбе Генпрокуратуры выдал для начала уголовного преследования за шпионаж в пользу РФ. В отношении еще двух лиц возбуждено отдельное уголовное дело, расследование по которому продолжается в Службе государственной безопасности (СГБ), сообщает в понедельник агентство LETA .

Как указали агентству в прокуратуре, гражданин России обвиняется в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее иностранному государству. В свою очередь в отношении еще двух лиц, имена которых не разглашаются, возбуждено отдельное уголовное дело, расследование по которому еще продолжается в СГБ.

Сейм Латвии 9 декабря дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении Адамсонса, который был задержан в июне этого года СГБ по подозрению в шпионаже в пользу России. Адамсонс выдан для уголовного преследования за преступления, указанные в первой части статьи 85 Уголовного закона Латвии - шпионаж, в первой части статьи 180 - кража, мошенничество или хищение в небольших размерах и во второй части статьи 233 - незаконное хранение, приобретение, изготовление, ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Парламент 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщили в конце июня в передаче "Ничего личного" местного телеканала "ТВ-3", всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.