{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянина обвиняют в Латвии по делу о шпионаже депутата Сейма на РФ

Он обвиняется в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее иностранному государству

РИГА, 13 декабря. /ТАСС/. Гражданин России обвиняется по уголовному делу депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсонса, которого законодательный орган по просьбе Генпрокуратуры выдал для начала уголовного преследования за шпионаж в пользу РФ. В отношении еще двух лиц возбуждено отдельное уголовное дело, расследование по которому продолжается в Службе государственной безопасности (СГБ), сообщает в понедельник агентство LETA.

На эту тему

Как указали агентству в прокуратуре, гражданин России обвиняется в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее иностранному государству. В свою очередь в отношении еще двух лиц, имена которых не разглашаются, возбуждено отдельное уголовное дело, расследование по которому еще продолжается в СГБ.

Сейм Латвии 9 декабря дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении Адамсонса, который был задержан в июне этого года СГБ по подозрению в шпионаже в пользу России. Адамсонс выдан для уголовного преследования за преступления, указанные в первой части статьи 85 Уголовного закона Латвии - шпионаж, в первой части статьи 180 - кража, мошенничество или хищение в небольших размерах и во второй части статьи 233 - незаконное хранение, приобретение, изготовление, ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Парламент 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщили в конце июня в передаче "Ничего личного" местного телеканала "ТВ-3", всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.

Теги
ЛатвияРоссия
Макрон потребовал судить осквернивших памятник героям движения Сопротивления под Парижем
Президент Франции заявил, что подобные действия "в священном для республике месте", являются попыткой разрушить единство страны
Читать полностью