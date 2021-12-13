Джонсон в разговоре с Путиным заявил о важности соблюдения условий минского соглашения

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув важность соблюдения условий минского соглашения и необходимость в диалоге по теме международной и региональной безопасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном по итогам беседы премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Он (британский премьер - прим. ТАСС) также признал важность диалога по теме международной и региональной безопасности, а также согласился с тем, что соблюдение условий минского соглашения всеми сторонами имеет ключевое значение", - сказано в документе. На Даунинг-стрит также подчеркнули, что Джонсон "выразил глубокую озабоченность наращиванием российских сил на границе с Украиной и вновь заявил о важности работы по дипломатическим каналам для того, чтобы добиться деэскалации напряженности и найти долгосрочные решения".

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания привержена территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой и будут иметь значительные последствия", - отметили в канцелярии главы британского правительства.

В сообщении подчеркивается, что лидеры двух стран приветствовали прогресс, достигнутый в деле борьбы с изменением климата и защиты лесов на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). "Было отмечено, что британско-российское сотрудничество имеет ключевое значения для того, чтобы выполнить обязательства, которые взяли на себя в Глазго [участники конференции]", - говорится в документе.

В Кремле подчеркнули, что в разговоре с Джонсоном президент России подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.