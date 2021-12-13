Глава МИД ФРГ вновь заявила о поддержке суверенитета Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь подчеркнула, что суверенитет Украины не подлежит сомнению. Об этом она заявила в понедельник в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.

"В конце недели мы четко изложили свою точку зрения в отношении России, а также подчеркнули здесь, на встрече министров иностранных дел [ЕС], что суверенитет Украины не подлежит сомнению и что мы, как европейцы, полностью солидарны с Украиной", - отметила Бербок. Она предупредила, что в случае "агрессивного поведения" Россия столкнется с жесткими дипломатическими и экономическими последствиями.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.