ЕС считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, и "теперь проблемы у (президента Александра - прим. ТАСС) Лукашенко". Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить через Белоруссию к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него, - сказал он. - Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен".

Боррель в очередной раз подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ и демократическую Белоруссию.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых были мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.