Медведчук: Украина поднимает тему угрозы РФ, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский и его команда пытаются навязать тему якобы существующих у России планов вторжения на Украину, чтобы отвлечь население страны от роста тарифов и других внутренних проблем. Такое мнение глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил в комментарии "Первому каналу", который в понедельник опубликован на официальном сайте ОПЗЖ.

"Зеленский и его команда пытаются навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы", - уверен Медведчук.

По его мнению, таким образом украинская власть пытается переключить внимание народа от существующих в государстве внутренних проблем. "Если действительно существует такая угроза, а ее пытаются всячески навязать украинскому народу, то украинский народ не будет думать о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары. Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь", - пояснил политик.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.