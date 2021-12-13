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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Мезенцев: санкции в отношении Белоруссии не принесут европейцам пользы

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе принадлежит "авторству" стран - лидеров ЕС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Брюсселю нужно прислушаться к аргументам Москвы и Минска, санкции не принесут европейцам выгоды. Об этом заявил в понедельник ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Санкции, которые объявляются в отношении России и Беларуси, определены неправедной, несправедливой оценкой тех действий, которые наши страны предпринимают в защиту своего суверенитета, в защиту права определять свою программу развития в соответствии с мнением белорусского и российского народов, а не "подыгрышем" мнению или запросам наших так называемых западных партнеров", - сказал он.

Мезенцев заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе принадлежит "авторству" стран - лидеров ЕС.

"Беларусь сформирует адекватный ответ [на санкции]. Самым лучшим вариантом развития событий была бы готовность европейских "партнеров" к диалогу, к учету интересов Беларуси и той аргументации, которая предлагается европейцам. В глобальном плане санкционный режим не несет никаких выгод его инициаторам", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Как отметил Мезенцев, санкционное давление европейцев на Белоруссию девальвирует их позицию в отношении "общечеловеческих" ценностей, "формальными защитниками которых они стараются казаться".

По его словам, санкции Запада нарастают из-за того, что Москва и Минск "не отступают от принципов защиты национальных интересов, которые последовательно защищают президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко".

О кризисе на границе

Кризис на границе Белоруссии и Польши, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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