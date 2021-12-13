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Президент Чехии назначит 17 декабря всех предложенных ему членов кабмина

ПРАГА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан назначит в пятницу, 17 декабря, правительство Чехии в полном составе, включая выдвиженца Пиратской партии Яна Липавского, против которого он возражал. Об этом сообщил журналистам в понедельник назначенный премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Правительство Чехии в пятницу будет назначено в том составе, который я предложил господину президенту, включая кандидата в министры иностранных дел от Пиратской партии Яна Липавского", - сказал Фиала, подводя итоги состоявшейся ранее в понедельник встречи с Земаном.

Теги
Земан, МилошЧехия
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