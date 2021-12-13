В Эстонии одобрили план развития гособороны до 2031 года на сумму более €8 млрд

ТАЛЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. План развития государственной обороны Эстонии, рассчитанный на период до 2031 года и одобренный правительством республики, предусматривает закупку ракетных установок залпового огня и увеличение численности личного состава Сил обороны.

"Общая стоимость военной оборонной части представленного плана развития составляет более €8 млрд, - указано в сообщении Минобороны, которое приводит в понедельник Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация. - В целях оптимизации ресурсов в сфере управления министерства обороны были проведены реформы, направленные на экономию и повышение эффективности. Большая часть средств, направляемых на государственную оборону, найдет свое место в эстонской экономике".

Согласно документу, фрагменты которого приводит корпорация, в структуре Сил обороны Эстонии появится подразделение установок залпового огня M270 с дальностью полета ракет до 300 км. План предусматривает увеличение численности личного состава военного времени с 24 200 до 26 700 военнослужащих.

В Эстонии также планируют развивать систему оповещений о положении на море, возможности управления морскими операциями, а также внедрять мобильные морские радары наблюдения и возможность обмена информацией о военных действиях на море между странами Балтии. Для всех пехотных частей будет закуплено одноразовое противотанковое оружие средней дальности. В Эстонии планируют модернизировать систему воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

Как указано в сообщении, к 2025 году количество призывников хотят увеличить до 4 тыс. человек, а число действующих военнослужащих возрастет к 2030 году до 3 975 человек. В Эстонии запланированы ремонт аэродрома Эмари, строительство полигонов и складов Сил обороны, а также обширное обновление управленческой инфраструктуры.