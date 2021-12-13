СПЧ ООН проведет 17 декабря спецсессию по Эфиопии

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет по правам человека (СПЧ) ООН проведет 17 декабря в Женеве специальную сессию, посвященную ситуации в Эфиопии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СПЧ ООН.

Отмечается, что заседание совета, которое станет 33-й по счету специальной сессией, созвано для рассмотрения "тяжелой ситуации в Эфиопии". С инициативой проведения дискуссии на эту тему выступили 17 из 47 государств, входящих в СПЧ. Это, в частности, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Маршалловы Острова и Украина. Просьбу о проведении спецсессии поддержали 36 государств, не являющихся членами совета, включая США, Канаду и Австралию.

Дискуссия пройдет в "гибридном виртуальном формате", отметили в пресс-службе. Большинство делегаций выступят на заседании в режиме телеконференции ввиду санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Совет ООН по правам человека - межправительственный орган системы ООН, созданный в 2006 году. Он собирается на свои регулярные сессии не менее трех раз в год. Члены совета не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Россия была избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

Повстанческие силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в июле начали операцию против федеральных войск Эфиопии, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под свой контроль несколько ключевых городов на территориях двух штатов, прилегающих к Тыграю. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление. В конце ноября премьер-министр Абий Ахмед отправился на фронт и лично возглавил контрнаступательную операцию правительственных войск. По итогам ее первой фазы армия Эфиопии отбила у НФОТ стратегически важные города Касагита, Бурка и Чифра и еще несколько населенных пунктов.