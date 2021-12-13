Макрон заявил, что Евросоюз не посягает на суверенитет Венгрии

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз не ставит своей целью посягательство на суверенитет Венгрии.

"Роль ЕС не заключается в том, чтобы пытаться подменить суверенитет Венгрии", - сказал Макрон в понедельник во время визита в Будапешт. Запись его выступления опубликовал в Twitter Елисейский дворец.

Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз намерен добиваться "уважения европейских ценностей". "Мы должны продвигать повестку дня Европейского союза, но это невозможно сделать, если мы стали бы исключать из наших дискуссий тех или иных участников", - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что в Париже "заинтересованы в прогрессе в решении проблемы миграции, продвижении по климатическому и энергетическому досье, а также в обсуждении стратегической концепции, вопросов обороны и макроэкономической тематики".

Французский лидер отметил, что "эти вопросы рассматриваются в Будапеште на двустороннем уровне, а также на саммите Вишеградской группы". По словам Макрона, он "не обсуждал в Будапеште вопросы поставок вооружений". "Но это не значит, что они не возникнут в будущем", - заметил французский лидер.