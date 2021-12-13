В Белом доме заявили, что миссия коалиции Запада в Ираке сведется лишь к инструктажу

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Дальнейшая миссия западной коалиции в Ираке будет заключаться только в обучении местных сил безопасности и оказании им содействия в целях предотвращения нового всплеска активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, которое было обнародовано в понедельник по итогам переговоров в Ираке американского эмиссара Бретта Макгурка.

Как уточнила Хорн, Макгурк, занимающий пост координатора СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке, нанес двухдневный визит в Ирак и провел встречи с рядом политических лидеров и должностных лиц, занимающихся вопросами безопасности. "Макгурк подтвердил приверженность президента [США Джо] Байдена результатам стратегического диалога с правительством Ирака, подчеркивая, что в Ираке более нет американских сил, выполняющих боевые функции", - отметила представитель СНБ.

С ее точки зрения, "этот переход стал возможным благодаря огромному прогрессу, достигнутому иракскими силами безопасности, включая [курдское ополчение] "пешмерга", в ведении борьбы с ИГ". "Остающиеся в Ираке войска коалиции будут присутствовать по приглашения правительства [в Багдаде], реализуя миссию, которая заключается в том, чтобы выступать в качестве советников у иракских сил безопасности и оказывать им содействие, дабы ИГ никогда не возродилась", - заявляет Хорн.

По ее словам, Макгурк заверил своих партнеров на нынешних переговорах, что США сохраняют "долгосрочную приверженность" отношениям с Ираком в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

Представитель СНБ встретился в Багдаде с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьером Мустафой аль-Казыми, бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси. Кроме того, Макгурк посетил Эрбиль, где провел консультации с президентом курдской автономии Нечирваном Барзани и другими официальными лицами.

Ранее Багдад официально заявил о завершении боевых задач антитеррористической коалиции во главе с США на территории Ирака и о выводе из страны ее боевых частей. 5 января 2021 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех иностранных войск. 26 июля американский президент Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено. По словам главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи, в Ираке в обозримом будущем сохранится американское военное присутствие в составе примерно 2,5 тыс. солдат и офицеров.