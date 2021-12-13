Турция и Армения могут назначить спецпредставителей для нормализации отношений

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами. С таким утверждением выступил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван", - приводит слова министра телеканал NTV.

Он также заявил, что Турция намерена открыть чартерное авиасообщение с Арменией.