{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Турция и Армения могут назначить спецпредставителей для нормализации отношений

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами. С таким утверждением выступил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван", - приводит слова министра телеканал NTV.

Он также заявил, что Турция намерена открыть чартерное авиасообщение с Арменией.

Теги
СШАТурцияЧавушоглу, Мевлют
Великобритания намерена активизировать усилия по поддержанию мира на Балканах
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон будет налаживать в регионе "более тесные связи в области экономики и обеспечения безопасности"
Читать полностью