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Глава МИД Австрии назвал неразумными попытки подвергать сомнению "Северный поток - 2"

Александер Шалленберг заявил, что "Северный поток - 2" - абсолютно приемлемый проект, поэтому неправильно каждый раз при дискуссии о России ставить его под сомнение

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Попытки в Европе каждый раз ставить под сомнение проект "Северный поток - 2" являются неразумными. Этот газопровод построен, его надо запускать, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

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По словам министра, "Северный поток - 2" - абсолютно приемлемый проект, поэтому неправильно каждый раз при дискуссии о России ставить его под сомнение. "Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение", - сказал Шалленберг журналистам.

Он напомнил, что по этому газопроводу состоялись переговоры ЕС и США, которые привели к разумному подходу обеих сторон. "Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать", - подчеркнул министр.

Теги
АвстрияРоссияШалленберг, Александер
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