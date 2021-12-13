Госдеп считает, что пока рано судить, выбрал ли Иран конструктивный подход к переговорам

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американская администрация считает преждевременным делать выводы о том, выбрал или нет Иран более конструктивный подход, чем раньше, к многосторонним переговорам по ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Слишком рано судить, вернулся ли Иран в настоящее время к более конструктивному подходу", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля.