В Польше заявили, что ЕС ужесточит санкции против Белоруссии в случае эскалации на границе

ВАРШАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Варшава не будет тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых санкций в отношении Минска, если кризис на польско-белорусской границе продолжит развиваться. Об этом предупредил в понедельник на пресс-конференции в Будапеште премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая по итогам встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы точно знаем, что Белоруссия опасается экономических санкций, боится торговой блокады. Эти инструменты у нас припасены", - сказал он.

По словам Моравецкого, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее. "Но если она будет развиваться или же если Минск, или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не колеблясь представим Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, целью которых будет более решительный ответ на такие практики", - отметил премьер.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.

Государства ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. По утверждению Варшавы, белорусские власти намеренно свозят мигрантов к границе и помогают им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл версию о причастности России к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения, а западные государства ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.